Москва, 29 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий России и Греции, здравый смысл возобладает, заявила 29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Nikita Dezhurny МИД России

«Взаимные высылки — не наш выбор, хотела бы это подчеркнуть, но без реакции подобные вещи не оставляются. Со временем, я думаю, здравый смысл должен все-таки возобладать и позволить нормализовать работу представительств двух стран», — сказала она на брифинге.

Захарова также добавила, что посольство России в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Греции заявили, что недружественные действия инициировала Греция, так что на ней и лежит «вся полнота ответственности».

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