Москва, 29 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. По итогам третьего этапа модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) должен стать самым экологически чистым в России, а также на территории всего европейского континента. Об этом 29 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам главы города, с 2011 года предприятие смогло значительно улучшить как экологическую составляющую, так и глубину переработки сырья, повысить качество выпускаемого топлива.

«Этот процесс не останавливается с учетом того, что большая часть оборудования — это российское оборудование. После реконструкции завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе», — сказал Собянин.