Москва, 29 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Исполнение государственных программ нуждается в депутатском контроле. Как передает корреспондентИА REGNUM29 июня, об этом заявил министр финансовАнтон Силуанов при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год в Госдуме.

Archive.government.ru Антон Силуанов

«Мне кажется, что действительно больше нужно депутатского контроля за исполнением тех или иных программ. Сегодня Андрей Михайлович, выступая сказал о том, что многие планы не исполнялись и, наверное, нам нужно вместе тогда навалиться, что называется, со стороны правительства и может быть я вас попросил со стороны комитетов профильных осуществлять мониторинг за теми показателями, которые сегодня определены в государственных программах как результаты тех трат, которые предусмотрены в бюджете», — сказал министр.

По его словам, совместными усилиями можно достигнуть большего эффекта в исполнении бюджетных назначений.