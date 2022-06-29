Москва, , 14:56 — REGNUM Многие развивающиеся страны, долгое время не входившие в какой-либо союз, сближаются с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошедшие синхронно саммиты БРИКС и G7 крайне чётко обозначили векторы развития этих организаций.

Сложившаяся ситуация подсказывает странам, не входившим до сих пор в крупные транснациональные объединения, что сотрудничество с Россией, КНР и прочими странами БРИКС является реальным хеджем тех рисков, которые уже достаточно чётко проявляются в мировой экономике.

Можно ожидать, что по пути Эр-Риада, Дели и Джакарты последуют и другие страны, которые весьма скептически реагируют на судорожные попытки США и их сателлитов удержать однополярную модель мирового порядка.

Тут, в первую очередь стоит посмотреть на инициативы Аргентины и Ирана», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французский журналист Николя Баверез заявил, что Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают западные страны за введение антироссийских санкций, которые привели к продовольственному кризису.

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