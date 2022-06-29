Сеул, , 14:58 — REGNUM К 2028 году правительство Южной Кореи выделит $624 млн на строительство нового аэропорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Аэропорт

Согласно опубликованным данным, аэропорт планируется построить в рекультивированном районе Сэмангым (~280 км к юго-западу от Сеула).

«Правительство построит 2500-метровую взлетно-посадочную полосу, которая может принять пять самолетов, пассажирский терминал, грузовой терминал и другие сопутствующие объекты», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году правительство Южной Кореи планирует увеличить расходы на исследовательские работы в сфере цифровых технологий на 1,7%.

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