Москва, 29 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщает МВД России.

Эмблема СКР

По версии следствия, четверо россиян с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию, которая отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам.

Головной офис организации находился в Казани, филиалы действовали более чем в 70 субъектах РФ. Некоторые из руководителей пирамиды, используя свое служебное положение, привлекали к противозаконной деятельности подчиненных.

Finiko занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой, кто имел доступ к интернету. Активно распространялась информация о высокой доходности компании. Инвесторам гарантировали прибыль до 5% в день, объясняя это успешной работой на фондовых и криптовалютных биржах.

Клиентам предлагали конвертировать имеющиеся деньги в криптовалюту и перевести средства на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.

При этом инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась. Вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших составляет порядка 10 тысяч.

Десять фигурантов дела заключены под стражу, девять предполагаемых участников Finiko объявлены в федеральный розыск, еще трое находятся в международном розыске.

ИА REGNUM ранее сообщало, в последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты.

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