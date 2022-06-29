Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Саммит Группы семи (G7) в баварском замке Эльмау стал самым неудачным за последние годы. Участники продемонстрировали своё бессилие перед вызовами, пишет американская газета Politico.

Саммит G7. Брюссель. 2022 nato.int

Авторы публикации отмечают, что у всех сторон есть разногласия по всем вопросам. По завершении переговоров выяснилось, что лидеры стран G7 бессильны справиться и с конфликтом на Украине, и с ростом цен.

Участники саммита хвастались, что необычайно едины в своём подходе к решению проблем, однако в большинстве случаев предлагали нечто заведомо провальное и противоречивое, говорится в статье.

«Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива», — указал автор публикации.

Он заключил, что коллективный Запад не способен решить ни одну из проблем, будь то военные действия на Украине, климатические изменения, инфляция, продовольственный или энергетический кризисы.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 проходил на юге Германии с 26 по 28 июня. Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии заявили, что будут снижать зависимость от поставок российских энергоносителей, и предварительно договорились начать ограничение цен на нефть и газ из России.

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