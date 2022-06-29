29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен о том, что 19 октября 2023 года должен состояться второй референдум о независимости Шотландии.

Анна Царькова, , 15:23 — REGNUM 19 октября 2023 года должен состояться второй референдум о независимости Шотландии. Об этом, как сообщает 28 июня The Guardian, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

За свободу Шотландии! Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США

Политик отметила, что она изложит план действий на тот случай, если британское правительство не даст разрешение на проведение референдума.

Намекая на отказ премьер-министра санкционировать референдум, Стерджен отметила: «Шотландская демократия не будет узником Бориса Джонсона».

Заявление политика обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram.

«Надо помочь товарищам оружием. Да побольше», — с сарказмом написал Гаврила Е.

«Даже за одно то, что объявили именно в это время, спасибо», — пишет Лёля И.

«За независимость Шотландии», — отреагировал Белый Медведь.

«Ну ждем, как косматый (Джонсон. — А. Ц.) начнет верещать про сепаратизм и террористов», — написал Андрей П., проведя аналогию с Украиной.

«Свободу Ирландии и Уэльсу!» — шутит Дмитрий.

«Ну вот и Шотландская Народная Республика на горизонте нарисовалась», — смеется Дмитрий.

«Ну это если доживут на этом острове. А то Бориска [Джонсон] угрожал России объявить войну, боюсь, что остров превратится во впадину», — прокомментировал новость ОК.

«Надо помочь Шотландии оружием. И инструкторов направить», — с сарказмом призвал Стенокардия напряжения.

«В Испании тоже кто-то там (Каталония. — А. Ц.) отделялся, отделялся да и не отделился», — отметил Grigory.

«Надо бы помочь. Считаю, что на референдум должна поехать делегация из РФ, посетить шотландский парламент, рассказать им, что они свободная нация. А потом надо понемногу посылать им оружие и наших военных инструкторов, но Лондон не должен переживать по этому поводу, никакой угрозы Лондону это не несёт, мы же друзья!» — с сарказмом написала Татьяна, указывая на сходство с действиями западных политиков.

«Подготовить к отправке в независимую Шотландию партию «джавелинов» и французских орудий для реализации гражданского права…» — пишет Руслан Г.

«А ещё Уэльс!» — добавил Евгений Л.

«Верной дорогой идёте, товарищи шотландцы! Даёшь независимость Шотландии!» — с юмором отметила Наталия Л.

Митинг за независимость Шотландии 2018 Azerifactory

«Нужно помочь братьям оружием. Как это делает Запад», — добавил Алекс Н.

«Похоже, у бриттов все реально стало плохо, раз не хотят пойти ко дну вместе с кораблем», — задумался Арсений Н.

«Как будто мы не знаем, как на Западе смогут сделать нужный им результат на выборах», — усомнился в объективности результатов референдума Евгений С.

«Это происходит, когда важнее с Россией разделаться в интересах кучки глобалистов, чем интересы и благополучие своей страны и своего народа. Молодцы шотландцы, зачем им полоумный премьер, который плевать хотел на граждан Британии, и такой же полоумный парламент, раз оставил этого дурачка лохматого страной рулить», — отреагировала Елена К.

«Октябрь 2023 года ещё не скоро. Этот референдум ещё перенести могут много раз или передумают проводить», — считает Litin Stan.

«Ирландцы следующие!» — добавила Inessa P.

«В добрый путь», — с сарказмом пишет Сеня К.

«Интересно, США поддержат борьбу за независимость Шотландии? Или это другое?» — задался вопросом Andrew N.

«Шотландцы, так чего ждать 2023 года, так всю жизнь прождете, решать надо здесь и сейчас!» — призвала Лариса.

«Им, наверное, нужны трофейные «стингеры» и «джавелины» в помощь», — шутит Серёга К.

«Шотландия поняла, что пора соскакивать с пробега — неровен час нарваться вместе с Англией…» — пишет Andrey.

«Если бы октябрь 2022-го, было бы лучше», — подчеркнул Tatti.

«Да здравствует свободная Шотландия!» — написала Inna I.

«Им год будут мозг выносить, надо быстрей делать референдум», — подытожил один из комментирующих.