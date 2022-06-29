София, , 14:51 — REGNUM Вопрос высылки из Болгарии российских дипломатов, якобы заподозренных в шпионаже, обсуждался на закрытом заседании болгарского совета министров. Об этом 29 июня со ссылкой на заявление экс-министра спорта страны Радостина Василева сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, Василев опроверг заявления ряда высокопоставленных болгарских чиновников о том, что некоторые члены правительства не знали о предстоящем демарше официальной Софии.

«Многие были уведомлены и многие поддержали такие действия», — резюмировал, в частности, он. При этом бывший министр признал, что вопрос об указанной депортации был принят с нарушениями действующего болгарского законодательства.

Напомним, 28 июня ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о намерении Софии в срочном порядке вернуть на Родину 70 работников посольства РФ в Софии, а также сотрудников консульских служб страны в Варне и других болгарских городах.