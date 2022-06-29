Москва, , 14:49 — REGNUM Перестройка российской экономики будет затратным и очень долговременным процессом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что РФ смогла бы диверсифицировать свою экономику за 8-9 лет.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика РФ пока настроена на спрос на углеводородное сырье. А мы хотим сделать экономику состоящей из предложения товаров с высокой добавленной стоимостью. Причем не только для внутреннего спроса, но и конкурентоспособных на мировом рынке, — сказал Остапкович. — То есть речь идет о переориентации экономики в долгую. И это быстро не решается. Это высокозатратный процесс и очень долговременный. Даже китайцы, несмотря на дешевую рабочую силу и открытость экономики, перестраивались из аграрной страны лет 20. И здесь одними деньгами всё не решить. Нужны люди, которые знают и понимают, как всё это создавать. Как создавать станкостроение, как создавать микроэлектронику. Должна работать экономика знаний. А если мы будем изолированы, то нам будет крайне сложно».

При этом он подчеркнул, что остановить экономику РФ санкциями не получится.

«Мы догоняющая страна. Мы можем не разрабатывать какие-то супертехнологии, а просто вставлять в наш экономический процесс. Главное — не уходить в изоляцию и не изучать с 4-го класса идеи чучхе», — подытожил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, приближается ли мировая экономика к новому кризису и какие признаки могут говорить о его приближении.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт Остапкович объяснил, идет ли мировая экономика к новому кризису