Москва, 29 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В текущей ситуации искусственное ослабление рубля крайне опасно для российской экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

«Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала предложения о том, чтобы сделать курс рубля управляемым посредством валютных интервенций.

По её мнению, регулируемый таким способом обменный курс фактически привязывает рубль к валютам других стран и делает денежно-кредитную политику зависимой от аналогичной политики стран, к валютам которых окажется «привязан» рубль в случае валютных интервенций.

Ранее с предложением об искусственном ослаблении рубля за счёт траты бюджетных доходов (то есть, по сути, с предложением о возвращении к бюджетному правилу, только обновлённому) выступил министр финансов РФ Антон Силуанов .

Он также не исключил проведения валютных интервенций через кросс-курсы валют дружественных России стран, так как напрямую проводить операции на открытом рынке с мировыми резервными валютами Минфин и ЦБ РФ не могут из-за блокировки золотовалютных резервов России центральными банками стран Запада.

Мировой опыт показывает, что чаще всего попытки центральных банков ряда развивающихся стран регулировать обменный курс заканчивались в лучшем случае отсутствием желаемого результата, а то и в прямом смысле потерей валютного суверенитета, как произошло в Эквадоре и ряде других латиноамериканских стран, неосторожно привязавших свои валюты к доллару США.

Если предположить, что в госбюджете РФ денег достаточно и их по этой причине направят на валютный рынок, то необходимо обратить внимание, что эти средства в Минфине предлагают расходовать на ослабление рубля.

В текущей ситуации это крайне опасно для экономики. Ведь если правительство будет работать на ослабление рубля, такая политика только нарастит инфляционные ожидания и начнёт стремительно раскручивать промышленную и потребительскую инфляцию.

И в этом случае правительству вместе с ЦБ РФ придётся решать сложную задачу — как бороться с вновь выросшей инфляцией. Хотя и у Минфина, и у ЦБ РФ есть все возможности, чтобы не позволить инфляции снова оказывать давление на бизнес и население.

Просто расходовать бюджетные средства нужно разумно, и не столько расходовать, сколько инвестировать их в будущее — как в технологии, так и в человеческий капитал, в образование, повышение производительности труда.

Такого рода государственная поддержка гораздо больше поможет реальному сектору экономики, чем трата бюджетных денег на искусственное занижение курса рубля», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, независимость денежно-кредитной политики России снизится, если курс рубля будет управляемым, заявила Банка России Эльвира Набиуллина.

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