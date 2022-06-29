Стокгольм, , 14:48 — REGNUM Бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон ушёл из шведского клуба АИК. Об этом 29 июня сообщает Aftonbladet.

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По информации издания, 25-летний футболист поблагодарил команду и попрощался с игроками после тренировки, которая прошла 28 июня.

Напомним, Ларссон выступал за «Спартак» с лета 2019 года. Всего он сыграл за команду 83 матча и забил 27 голов.

В апреле 2022 года он перешёл в АИК на правах аренды. 27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

За АИК Ларссон сыграл в 11 матчах чемпионата Швеции, забил три гола и отдал три результативные передачи. После ухода из шведского клуба он стал свободным агентом.

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