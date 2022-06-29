Москва, 29 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в маниакальном упрямстве навредить России выставляют себя на посмешище, заявил 29 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что США «в некоторых аспектах давно уже рубят сук, на котором сидят, я имею в виду прежде всего роль доллара».