Уфа, , 14:49 — REGNUM Работы по установке памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову в Уфе идут неплохо. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Минигали Мингазович Шаймуратов

«Опять сбежал с работы. Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что открыть памятник Минигали Шаймуратову планируют 11 октября 2022 года в День республики.

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