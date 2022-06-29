Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 1 июля будет отмечаться День ветерана боевых действий. Голосование по проекту прошло 29 июня в рамках внеочередного заседания парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Ветераны боевых действий

«На сегодняшний день праздник не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известным и массовым в нашей стране. Это день памяти всех, кто воевал за Отчизну, не важно, в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины от внешних и внутренних врагов», — заявил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Ходосок, представляя законопроект.

Инициатива по введению памятного дня нашла отклик среди депутатов. В то же время они подняли вопрос о предоставлении дополнительных льгот ветеранам на региональном уровне. Ходосок отметил, что к этому вопросу можно вернуться после принятия законопроекта об утверждении Дня ветерана боевых действий.

За принятие инициативы проголосовали 44 депутата. Против выступил один парламентарий. Проект отправляется на подписание губернатору Санкт-Петербурга.