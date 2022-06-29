Вашингтон, 29 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Поставки вооружений стандарта НАТО не спасают Украину от военного поражения, сообщает 29 июня издание The Economic Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По утверждению издания, ссылающегося на американских военных экспертов, на данный момент отмечается недостаточный уровень подготовки украинских военных к применению западного оружия.

При этом полученные Украиной артиллерийские системы стандарта НАТО относительно быстро уничтожаются или повреждаются российской армией в ходе контрбатарейной борьбы, а Украина не имеет промышленных мощностей для оперативного ремонта иностранной военной техники.

Кроме того, отмечены многочисленные случаи отказа военных ВСУ от применения американских дронов-камикадзе (барражирующих управляемых боеприпасов) Switchblade из-за их низкой точности и малой эффективности.

На основании этих данных The Economic Times делает заключение о том, что Вооруженные силы Украины имеют все шансы для того, чтобы повторить судьбу силовых структур Афганистана, в которые было отправлено многочисленное вооружение США, доставшееся в итоге противнику.