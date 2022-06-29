Вооруженные силы Украины повторят судьбу армии Афганистана — СМИ
Вашингтон, 29 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Поставки вооружений стандарта НАТО не спасают Украину от военного поражения, сообщает 29 июня издание The Economic Times.
По утверждению издания, ссылающегося на американских военных экспертов, на данный момент отмечается недостаточный уровень подготовки украинских военных к применению западного оружия.
При этом полученные Украиной артиллерийские системы стандарта НАТО относительно быстро уничтожаются или повреждаются российской армией в ходе контрбатарейной борьбы, а Украина не имеет промышленных мощностей для оперативного ремонта иностранной военной техники.
Кроме того, отмечены многочисленные случаи отказа военных ВСУ от применения американских дронов-камикадзе (барражирующих управляемых боеприпасов) Switchblade из-за их низкой точности и малой эффективности.
На основании этих данных The Economic Times делает заключение о том, что Вооруженные силы Украины имеют все шансы для того, чтобы повторить судьбу силовых структур Афганистана, в которые было отправлено многочисленное вооружение США, доставшееся в итоге противнику.