Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Игорь Далаксакуашвили покинул пост заместителя строительства, архитектуры и территориального развития — главного архитектора Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

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Как следует из размещённых данных, в министерстве строительства Ростовской области в настоящее время две вакантные должности — заместителя министра и заместителя министра — главного архитектора Ростовской области.

Как пишет портал donnews.ru, Далаксакуашвили перешёл на должность заместителя директора в «Региональную корпорацию развития». Он будет заниматься комплексным развитием территории, в том числе будет курировать застройку старого аэропорта.

ИА REGNUM сообщало, что Далаксакуашвили вернулся на работу в правительство Ростовской области в октябре 2019 года. Ранее чиновник занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области.