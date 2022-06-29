Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Новые графические процессоры AMD, известные под кодовым названием GFX11, в основе которых лежит архитектура RDNA 3, могут получить аппаратное ускорение для FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.0 (технология масштабирования изображения). Об этом 29 июня сообщает портал Wccftech.

Процессор компании AMD

Эксперты и журналисты обратили внимание, что в программную систему LLVM был добавлен новый набор инструкций WMMA (Wave Matrix Multi-Accumulate), предназначенный для повышения скорости вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Всё это может говорить о том, что AMD, вероятно, планирует «сделать шаг вперёд и использовать выделенные блоки машинного обучения» для дальнейшего повышения производительности FSR в новой версии технологии. Стоит отметить, что на данный момент не ясно, будет ли в результате FSR 3.0 совместима с видеокартами предыдущего поколения.

Для справки: FidelityFX Super Resolution, в отличие от сходной технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling — переводится как «сглаживание на основе глубокого обучения») от Nvidia, является решением с открытым исходным кодом. Данная технология AMD не требует специализированной аппаратной поддержки, т.е. может работать на старых видеокартах.

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