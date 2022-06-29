Вашингтон, 29 июня 2022, 14:45 — REGNUM Новые графические процессоры AMD, известные под кодовым названием GFX11, в основе которых лежит архитектура RDNA 3, могут получить аппаратное ускорение для FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.0 (технология масштабирования изображения). Об этом 29 июня сообщает портал Wccftech.

Процессор компании AMD
Процессор компании AMD

Эксперты и журналисты обратили внимание, что в программную систему LLVM был добавлен новый набор инструкций WMMA (Wave Matrix Multi-Accumulate), предназначенный для повышения скорости вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Всё это может говорить о том, что AMD, вероятно, планирует «сделать шаг вперёд и использовать выделенные блоки машинного обучения» для дальнейшего повышения производительности FSR в новой версии технологии. Стоит отметить, что на данный момент не ясно, будет ли в результате FSR 3.0 совместима с видеокартами предыдущего поколения.

Для справки: FidelityFX Super Resolution, в отличие от сходной технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling — переводится как «сглаживание на основе глубокого обучения») от Nvidia, является решением с открытым исходным кодом. Данная технология AMD не требует специализированной аппаратной поддержки, т.е. может работать на старых видеокартах.

Читайте ранее в этом сюжете: AMD назвала первые игры, в которые добавят поддержку технологии FSR 2.0