Санкт-Петербург, 29 июня 2022, 14:55 — REGNUM Западные страны под предлогом помощи Украине развязали против России гибридную войну, которая приобретает откровенно русофобский и нацистский характер. Об этом заявил 29 июня глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.
«Фактически, Западом против России развязана беспрецедентная гибридная (или, точнее, системная) война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война для всей Европы явно приобретает все более откровенный нацистский оттенок: воюют не против России как страны, а против русских вообще», — указал председатель КС РФ.
Он обратил внимание на то, что военные действия против России, ведущиеся руками украинских военных и иностранных наёмников, Запад дополнил «столь же жестокой информационно-пропагандистской войной». В СМИ и соцсетях блокируются или уничтожаются любые высказывания с альтернативной западной точкой зрения на происходящие события. «Реальную правду о событиях на Украине — Украина и весь «западный» мир не знают вообще, существуя лишь в рамках созданных тотальной пропагандой фейков и мифов об «ужасных русских», — отметил Валерий Зорькин.
Он подчеркнул, что Россия в настоящее время сражается вовсе не против Украины. «Боремся мы против совокупного Запада, который ради победы в этой войне поспешил оказаться от всех собственных многовековых правовых завоеваний и исповедует, подчеркну особо, все более воинственный и откровенный или даже оголтелый антироссийской нацизм, все более широко захватывающий массы в недавно «толерантных» странах Запада», — сказал председатель Конституционного суда России.
В связи с этим мы оказались в состоянии борьбы с Западом, почти полностью лишенным прежних морально-этических и нормативно-правовых фундаментальных оснований.
«И нам необходимо не только дать этому факту моральную и правовую оценку, но и заново политически и юридически переосмыслить те условия и принципы, на основе которых мы теперь намерены жить и выстаивать», — подчеркнул Валерий Зорькин.
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