Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Западные страны под предлогом помощи Украине развязали против России гибридную войну, которая приобретает откровенно русофобский и нацистский характер. Об этом заявил 29 июня глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

Kremlin.ru Валерий Зорькин

«Фактически Западом против России развязана беспрецедентная гибридная (или, точнее, системная) война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война для всей Европы явно приобретает все более откровенный нацистский оттенок: воюют не против России как страны, а против русских вообще», — указал председатель КС РФ.

Он обратил внимание на то, что военные действия против России, ведущиеся руками украинских военных и иностранных наёмников, Запад дополнил «столь же жестокой информационно-пропагандистской войной». В СМИ и соцсетях блокируются или уничтожаются любые высказывания с альтернативной западной точкой зрения на происходящие события. «Реальную правду о событиях на Украине Украина и весь западный мир не знают вообще, существуя лишь в рамках созданных тотальной пропагандой фейков и мифов об «ужасных русских», — отметил Валерий Зорькин.

Он подчеркнул, что Россия в настоящее время сражается вовсе не против Украины. «Боремся мы против совокупного Запада, который ради победы в этой войне поспешил оказаться от всех собственных многовековых правовых завоеваний и исповедует, подчеркну особо, все более воинственный и откровенный или даже оголтелый антироссийской нацизм, все более широко захватывающий массы в недавно «толерантных» странах Запада», — сказал председатель Конституционного суда России.

В связи с этим мы оказались в состоянии борьбы с Западом, почти полностью лишенным прежних морально-этических и нормативно-правовых фундаментальных оснований.

«И нам необходимо не только дать этому факту моральную и правовую оценку, но и заново, политически и юридически, переосмыслить те условия и принципы, на основе которых мы теперь намерены жить и выстаивать», — подчеркнул Валерий Зорькин.