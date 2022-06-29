Ярославль, 29 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина украл пальто с манекена, установленного у входа в магазин на одной из центральных улиц. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

(сс) Ventus17 Манекен

«Установлено, что в январе 2022 года обвиняемый, находясь у входа магазин с одеждой, расположенном на Депутатском переулке г. Ярославля, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к манекену, установленному у входа в магазин, и похитил с него женское пальто на сумму более 10 000 рублей, с похищенным имуществом обвиняемый скрылся», — рассказали детали случившегося в ведомстве.

Установить личность мужчины удалось по записям с камер — его узнал участковый. Ранее похититель пальто был неоднократно судим за кражи и грабежи. Сейчас его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.