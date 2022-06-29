Нижний Новгород, 29 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 22 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 193 человек на утро 29 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 27 жителей области, накануне в больницы попали также 27 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 662 случая заражения коронавирусом, из них 48 — за минувшие сутки. 11 568 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне скончались два человека, за минувшеи сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 80 жителей региона.