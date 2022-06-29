Париж, 29 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила запретить продажу ароматизированных продуктов для вейпа в 27 странах ЕС, чтобы «обуздать» эту практику, которая особенно развивается среди молодежи, сообщает Le Figaro.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Идея состоит в том, чтобы ввести более строгое законодательство, препятствующее курению, в том числе электронных сигарет.

«Девять из десяти случаев рака легких вызываются табаком, мы хотим сделать курение как можно более непривлекательным, чтобы защитить здоровье наших граждан и спасти жизни», — заявила в пресс-релизе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Европейский план «Победа над раком» состоит в создании «поколения без табака», в котором к 2040 году менее 5% населения будут употреблять табак», — говорится в сообщении Европейской комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики прогнозируют, что попытка Европейского союза заместить импорт российского газа в этом году, скорее всего, не увенчается успехом, и это окажет дополнительное давление на экономику региона.