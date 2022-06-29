Москва, , 14:49 — REGNUM Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес российских журналистов — проявление беззакония и ненависти к людям. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 июня на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что Зеленский позволил себе неприкрыто угрожать журналистам, которые выполняют свою работу. То есть киевский режим задумал экзекуцию в отношении российских масс-медиа, кару за то, что они добросовестно выполняют профессиональные обязанности.

«Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, «наказаниями», киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие», — подчеркнула Захарова.

Она потребовала, чтобы украинский лидер прекратил запугивать журналистов и угрожать им. В России и в той части мира, которую в Киеве считают цивилизованной, такое недопустимо, добавила она.

Ранее Зеленский пригрозил «наказать» журналистов, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине.

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