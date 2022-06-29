Москва, 29 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес российских журналистов — проявление беззакония и ненависти к людям. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 июня на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что Зеленский позволил себе неприкрыто угрожать журналистам, которые выполняют свою работу. То есть киевский режим задумал экзекуцию в отношении российских масс-медиа, кару за то, что они добросовестно выполняют профессиональные обязанности.

«Пытаясь запугать наших журналистов своими, как было сказано Зеленским, «наказаниями», киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества, конечно же. Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие», — подчеркнула Захарова.

Она потребовала, чтобы украинский лидер прекратил запугивать журналистов и угрожать им. В России и в той части мира, которую в Киеве считают цивилизованной, такое недопустимо, добавила она.

Ранее Зеленский пригрозил «наказать» журналистов, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине.

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