Красноярск, 29 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Школьная программа по математике составлена таким образом, что не способна заинтересовать учащихся. Об этом в интервью NGS24. RU заявил Александр Бабин — единственный выпускник из Красноярского края, который получил высший балл по этому предмету во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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По словам выпускника, он с детства увлекался математикой. Именно это позволило ему получить 100 баллов на ЕГЭ. Однако к школьному курсу по этому предмету у Бабина есть ряд нареканий.

«В школе вообще неинтересно преподают математику. Тебе дают правила и объясняют, как посчитать. Нужно просто запомнить эту информацию. А ведь самое интересное в этой науке — это решение задач путем собственных идей! Тебе эту идею никто не подскажет, ты её придумываешь, решаешь головоломку, а решение можно еще дальше использовать как-то, и это уже прикольно», — высказался выпускник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бабин раскритиковал ЕГЭ по математике за то, что на нём каждой год дают схожие задания.