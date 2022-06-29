Тверь, 29 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Награды за спасение пострадавших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери вручил медикам губернатор Тверской области Игорь Руденя 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери медиков наградили за спасение пострадавших при пожаре в оборонном НИИ

«Сегодня особенная церемония, на которой мы вручим награды работникам системы здравоохранения, чей профессионализм вызывает гордость. Во время пожара в научно-исследовательском институте вы все проявили свои высочайшие качества. В экстренной ситуации диспетчеры, водители, медицинские сестры, фельдшеры, врачи работали как одна сплоченная профессиональная команда», — обратился к врачам губернатор.

За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий пожара в здании НИИ, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награждены водитель автомобиля скорой медицинской помощи Андрей Беликов, врач-анестезиолог-реаниматолог ОКБ Николай Герасимов, фельдшер по приему вызовов Тверской станции скорой помощи Раиса Евдокимова, врач-анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы скорой медицинской помощи Анастасия Кочкина.

Награды глава региона вручил врачу-терапевту Клинической больницы скорой медицинской помощи Денису Малову, заведующему ожоговым отделением, врачу-хирургу ОКБ Сергею Пополитову, заведующему отделением анестезиологии-реанимации ОКБ Тимуру Сабитову, фельдшеру Тверской станции скорой помощи Евгению Чиргину. Также почетная грамота губернатора Тверской области вручена главному врачу Клинической больницы скорой медицинской помощи Константину Шахматову. Благодарности губернатора Тверской области удостоена заместитель главного врача по медицине катастроф, гражданской обороне и мобилизационной работе Тверской станции скорой помощи Мария Крохалева.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в оборонном НИИ в Твери произошёл 21 апреля, на его ликвидацию ушло около 20 часов. Была подтверждена гибель 20 человек. Сообщалось о госпитализации 13 пострадавших.