Лондон, 29 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Власти Великобритании ввели санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией «Вагнер». Об этом 29 июня сообщается на сайте британского правительства.

Александр Грабаруков, ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания ввела новые санкции против России.

В обновлённом санкционном списке оказались предприниматель Владимир Потанин, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв и его супруга, глава совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслан Байсаров, а также родственники предпринимателя Михаила Гуцериева.