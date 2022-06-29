Курск, 29 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Курск в 2022 году 50 новых автобусов поступят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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50 автобусов распределят по городским магистральным маршрутам, которые формируют транспортный каркас Курска: №41, 46 и 50.

«Ряд маршрутов проходит по улицам, отремонтированным именно благодаря нацпроекту. В первую очередь по историческому центру города — улицам Радищева, Дзержинского, а также улицам Пучковка, Дружбы, Кавказской, Павлова, Бочарова, Нижней Казацкой и другим. Новый подвижной состав будет оснащён всеми современными сервисами, автоматизированными системами, местами для маломобильного населения и системой климат-контроля», — прокомментировал председатель областного комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков.