Москва, , 14:38 — REGNUM Санкции и экономические ограничения одной страны в адрес любой другой — признак бессилия политиков решить и гармонизировать политические, экономические и культурные отношения, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия как участник мировой экономики устояла, хотя ее доля занимает менее 2%. Самый большой ущерб, который причиняют России ее оппоненты — это воздействия на информационную и культурную среду. Эти направления также необходимо защищать.

Удивительно, но для западный друзей и партнеров с середины марта на фоне очередных санкционных пакетов рубль продолжает небывалое укрепление. Доллар устремился сегодня к 50 рублям и с высокой вероятностью пробьет вниз эту отметку.

Для России сегодня важно управлять и предусматривать технологические риски. В частности, зависимость страны от иностранного программного обеспечения для нефтегазовой промышленности и крупного промышленного производства сегодня остается очень высокой.

Экономические последствия санкций Запада в адрес России возникают вовсе не по вине самой России. Доллар и евро за полгода обесценились на 10% на фоне рекордной двузначной инфляции в ЕС и США. Экономический спад и стоящая на пороге западных стран рецессия и есть главный фактор негативного давления на мировую экономику.

Нужно понимать, что санкционный маневр против России разворачивается в очень неудачные период роста мировых цен на энергоресурсы, разогнавшие инфляцию в США и ЕС до рекордных значений за последние 20 лет.

Российскому бюджету очень комфортна нефть от $100, заказчиков из Азии становится все больше. Дешево той же Европе нефть и газ никто не продаст.

А попытки вытеснить Россию с мировых рынков и финансовой системе на фоне пока еще не отработанных новых логистических систем, приведут к дальнейшему удорожанию товаров на мировых рынков.

Сложнее всего придется развивающимся странам. Они первыми почувствуют инфляционный рост. США и ЕС пока еще могут позволить продолжение необеспеченной ничем эмиссии долларов и евро триллионными объемами, однако востребованность этих резервных валют на мировом рынке продолжит снижение.

На сегодняшний день антироссийские санкции оказались по сути провальными, они серьезно пошатнули устойчивость отраслевых рынков и грозят многомиллиардными убытками западным соседям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают западные страны за введение антироссийских санкций, которые привели к продовольственному кризису, заявил французский журналист Николя Баверез.

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