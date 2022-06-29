Чухлома, Костромская область, 29 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Руководство Чухломской средней школы в Костромской области обжалует решение районного суда, постановившего восстановить на работе классного руководителя 4 класса Олесю Макарову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Чухломская школа

В апелляционной жалобе указано, что школа не согласна со всеми пунктами из решения. В том числе речь идёт о выплате учителю компенсации морального вреда и зарплаты за вынужденный прогул. Рассматривать возражения будет Костромской областной суд.

Напомним, ране педагог уволился из школы из-за «постоянного прессинга и давления» со стороны руководства образовательного учреждения. По её мнению, процесс начался из-за того, что родители вверенного ей класса пожаловались журналистам на «некорректное» отношение завуча к детям.

Макарова поясняла, что указала причину ухода в заявлении. По закону после этого в образовательном учреждении должна была пройти проверка, однако этого не случилось. Дело будет пересмотрено вышестоящим судом после 6 июля.