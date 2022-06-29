Баку, , 14:37 — REGNUM Большинство депутатов милли меджлиса (парламента) Азербайджана 29 июня приняли в третьем окончательном чтении проект закона о пересмотре государственного бюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения предлагают увеличение доходной части на 8,9% до 29,2 млрд манатов (около $17,2 млрд), так как благодаря росту цен на нефть, ожидается большее поступление средств. Кроме того, в бюджете предлагается увеличить расходы до 32,3 млрд манатов ($19 млрд).

Цена на нефть в госбюджете закладывается в размере $85 за баррель. Бюджет остаётся дефицитным.

Стоит отметить, что по итогам 28 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,22% и стал стоить $117,89.