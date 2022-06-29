Тбилиси, 29 июня, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В центре Тбилиси организованная группа малолетних преступников совершила целый ряд правонарушений, сообщает 29 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Подростки

Возраст и национальность преступников до сих пор не выяснена, так как у них не имеется никаких документов. Предположительно, это цыгане. Полиция утверждает, что из-за отсутствия документов она не в состояния принять никаких мер в отношении преступников.

Банда действует в районе проспекта Давида Агмашенебели. Жертвами правонарушителей становятся туристы, местные жители и владельцы магазинов. В течении дня происходит несколько нападений. Преступники действуют нагло и грубо, угрожая людям убийством, а владельцам магазинов — поджогами.

Местные жители и владельцы магазинов заявляют, что в случае непринятия полицией срочных мер они перекроют проспект Агмашенебели и парализуют движение транспорта в центре города.