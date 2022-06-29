Уфа, 29 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Предприятие по переработке шкур животных предложили создать инвесторам в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коровы

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Сообщается, что новый инвестиционный проект разработан специалистами корпорации развития Башкирии.

Отмечается, что республика занимает лидирующие позиции по поголовью крупного рогатого скота среди субъектов Российской Федерации: третье место в России и первое место в Приволжском федеральном округе.

«По итогам аналитики точек роста каждого их муниципалитетов мы подобрали наиболее подходящие площадки в Куюргазинском и Стерлитамакском районах. Для каждой из площадок имеются персональные расчеты с указанием объема инвестиций и финансово-экономическими показателями», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Сообщается, что в Куюргазинском районе для реализации данного проекта инвестору подобрали площадку в селе Ермолаево. На ней уже есть производственные помещения, которые оснащены необходимой инженерной инфраструктурой. На реализацию данного проекта на этой площадке необходимо будет направить 90,85 млн рублей.

Отмечается, что в Стерлитамакском районе площадка расположена в селе Васильевка. Здесь можно подключиться к сетям газо-, водо‑ и электроснабжения. Помимо этого, по границе участка проходят подъездные железнодорожные пути, есть разгрузочная площадка. По подсчетам специалистов, на реализацию данного проекта на этой территории необходимо направить 117,34 млн рублей.

Сообщается, что бизнес-предложение также содержит предлагаемые меры государственной поддержки.