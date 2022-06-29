Бухарест, , 14:34 — REGNUM Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску призвал жителей страны ввести режим минимального потребления электроэнергии, дабы избежать «энергической зависимости» от Российской Федерации. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электрическая лампочка Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Все мы хотим быть свободными от российского импорта, и одним из способов получения желаемого результата является режим жесткой экономии, — отметил, в частности, Попеску. — Чтобы в дальнейшем не платить России, можно постараться выключить ненужную лампочку. Не знаю, получится это у нашего потребителя или нет, но необходимо попробовать».

При том министр пообещал начать кампанию «энергосбережения» на национальном уровне.

Напомним, в последний раз режим жесткой экономии в Румынии был введен тогдашним румынским лидером Николае Чаушеску в 1988-м году. Это привело к кровопролитному государственному перевороту и казни Чаушеску в 1989-м.