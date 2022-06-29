Ашхабад, 29 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил бывшему лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в честь его 65-летия шахматы, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник», сообщил 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, композиция — скульптура «Возвращающийся наездник» — это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере», — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос о подарках от российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент России Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

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