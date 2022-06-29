Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM Американский актёр Крис Пратт опроверг информацию о том, что он является прихожанином церкви «Хиллсонг». Об этом 29 июня пишет Deadline/

Крис Пратт в роли Оуэн Грэди Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

«На самом деле я никогда не был в Хиллсонге. Я не знаю никого из этой церкви», — говорит актёр. Ранее Крис Пратт не раз высказывался о том, что он является христианином, а также о роли Бога в жизни человека.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года вышел документальный фильм о церкви «Хиллсонг». В картине журналисты расследуют скандалы, связанные с руководителем церкви Брайана Хьюстона — его обвиняли в хищение церковных средств, а также сокрытии сексуального насилия над детьми.

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