Набережные Челны, Татария, , 14:33 — REGNUM Утром 29 июня в городе Набережные Челны произошел хлопок газа. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, хлопок газа произошел в одной из квартир дома №35 по проспекту Мусы Джалиля. В результате происшествия была выбита оконная рама. Прибывшие спасатели обнаружили тело 36-летнего хозяина квартиры, которого с ожогами лица и верхних конечностей госпитализировали на станцию скорой медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году произошли взрывы газа в жилых домах в Зеленодольске и Набережных Челнах.

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