Волгоград, , 14:51 — REGNUM За служебный подлог и превышение должностных полномочий осуждён глава Усохской сельской администрации Трубчевского района Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Чиновник в 2018–2019 годах изготовил фальшивые документы и на основании них заключил договор между администрацией села и местным фермером о продаже долей земельного участка общей площадью 198 гектаров. Глава крестьянского хозяйства заплатил за участок 1,3 млн рублей, при этом разница между ценой договора и реальной кадастровой стоимостью превысила 7,7 млн рублей.

Суд назначил сельскому чиновнику два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему два года запрещено занимать должности в органах местного самоуправления.

Приговор ещё не вступил в законную силу.