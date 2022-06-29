Чебоксары, 29 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 29 июня, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 80 973 случая заражения коронавирусом, в том числе 26 июня выявлено 16 носителей инфекции, 27 и 28 июня подтверждено 21 и 26 случаев заражения.

Количество выздоровевших достигло 75 896 человек, доля вылечившихся составляет 93,73%. Жертвами пандемии стали 4650 пациентов с коронавирусом.

Что касается суточной статистики, то 28 июня в Чувашии вылечились от ковида 20 человек, госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, умер один больной COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии привились от ковида более 719 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию свыше 685 тыс. человек.