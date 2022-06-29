Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Памятник русскому поэту Александру Блоку установят в Санкт-Петербурге на улице Декабристов, у дома 57. Депутаты Законодательного собрания города 29 июня одобрили проект об установке монумента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Александрович Блок

Парламентарии рассмотрели проект о возведении памятника в первом чтении. Его представил депутат от фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец.

Образ поэта в шинели-пальто представил скульптор Евгений Ротанов. Он видит Блока замкнутым, а его спутница, шинель — революционное бремя. Архитектором памятника выступил Иван Кожин. За принятие предложения о размещении памятника проголосовали 46 депутатов.

Напомним, что при обсуждении проекта на градостроительном совете Петербурга эксперты обсуждали, в каком месте лучше всего разместить памятник. На выбор предлагались следующие варианты: около набережной реки Пряжка, посреди аллеи и на противоположном конце, на улице Декабристов.