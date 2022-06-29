Мадрид, 29 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Военное присутствие Соединенных Штатов в Европе будет увеличено. Об этом 29 июня заявил президент США Джо Байден на встрече с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Мадриде, его выступление транслировалось на сайте этого военно-политического блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сегодня я заявляю о том, что США укрепят свою расстановку сил в Европе и будут реагировать на изменяющиеся условия, а также усилят нашу коллективную оборону», — сказал он.

Также американский лидер добавил, что ввиду этого НАТО должна быть готова к отражению ударов в воздухе, на суше и на море.

При этом Байден уточнил, что Вашингтон направит в Европу две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и увеличит с четырех до шести число эсминцев на американской базе в Испании.

Кроме того, он указал, сто также США разместят в Польше штаб 5-го корпуса Армии (сухопутные войска) ВС США, нарастят численность ротационных войск в странах Прибалтики, а также обеспечат присутствие «дополнительной бригады» на основе ротации в Румынии и намерены разместить дополнительные системы противовоздушной обороны в Италии и в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО), включая Швецию и Финляндию, которые стремятся вступить в этот военно-политический блок, по сути, отдают США часть своего оборонного суверенитета.