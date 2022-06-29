Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Экономисты финансового конгломерата Morgan Stanley заявили, что, по их ожиданиям, еврозона сползет в мягкую рецессию в IV квартале 2022 года на фоне сокращения поставок энергоносителей из России. Об этом сообщает Bloomberg.

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В опубликованном 29 июня докладе экономисты, включая главного специалиста Morgan Stanley по Европе и бывшего экономиста Европейского центробанка Йенса Айзеншмидта, пишут, что экономика будет сокращаться в течение двух кварталов, после чего во втором квартале 2023 года возобновится рост благодаря увеличению инвестиций.

Они изменили свой предыдущий прогноз на фоне вероятности сокращения потоков природного газа из России в Европу и снижения показателей потребительских и деловых ожиданий наряду с устойчивой высокой инфляцией.

«Риски, влияющие на перспективы, усилились», — пишут Айзеншмидт и его коллеги.

По их ожиданиям, несмотря на замедление темпов роста, при столь высокой инфляции Европейский центральный банк продолжит повышать ставку, пока она не вырастет до 0,75% в декабре, хотя и признают, что повышения ставки могут прекратиться, если перспективы ухудшатся.