Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 96 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 116 пациентов. Такие данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус. рф» 29 июня.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В инфекционные стационары, продолжающие работать на Дону, принято 19 пациентов с COVID-19. Один человек не смог справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 379 008 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 367 379 пациентов. Скончались 10 958 человек.