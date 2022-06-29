Москва, , 14:27 — REGNUM Причин снижения экспорта товаров из Китая в Россию несколько, заявил корреспонденту финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Китайские товары Mstyslav Chernov

«В первую очередь, это конечно санкции против России. Китайские компании не хотят нести убытки и оказаться под вторичными санкциями Запада, лишив себя доступа к западным торговым и финансовым рынкам и технологиям.

Так, например, недавно по данным Министерства торговли США, китайские компании, такие как: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics попали в черные санкционные списки из-за сотрудничества с Россией.

Дело в том, что компании, использующие в своём производстве американское оборудование или программное обеспечение, во всем мире обязаны соблюдать запрет торговли с Россией.

А так как большинство заводов по производству чипов и микросхем по всему миру, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США, они попадают под вторичные санкции, если нарушат данное правило.

Второй момент — экспорт из Китая в РФ сократили, а транснациональные корпорации, работающие на территории Китая и не имеющие головные организации в недружественных странах, на них приходится половина экспорта из Китая.

Третий немаловажный момент, что в условиях неопределённости сократились продажи электроники и товаров в российских торговых центрах вдвое. Ретейлеры отметили падение спроса на электронику и бытовую технику как в торговых точках, так и в онлайн-магазинах. В первой половине года товарооборот упал на 48%. Население предпочитает сберегать, а не тратить.

Хотя Пекин и остерегается попасть под санкции Запада, но не отказывается полностью от торговли с Россией, более того, на фоне падения экспорта в Россию поставки в Китай, в первую очередь нефти и газа, наоборот, выросли до рекордных значений. Остается надеяться, что в скором времени положение вещей измениться и товарооборот придёт в норму», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и Китаем резко снизился почти на 40% по сравнению с показателями второй половины 2021 года после начала российской специальной военной операции на Украине несмотря на то, что Пекин не стал вводить санкции против Москвы.

Так, например, после вступления в силу санкций США поставки китайских ноутбуков в Россию сократились на 40% по сравнению с февралем 2022 года, экспорт смартфонов сократился на 65%, а сетевого оборудования на 90%.