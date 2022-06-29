Москва, 29 июня 2022, 14:27 — REGNUM Причин снижения экспорта товаров из Китая в Россию несколько, заявил корреспонденту финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Китайские товары
Китайские товары
Mstyslav Chernov
«В первую очередь, это конечно санкции против России. Китайские компании не хотят нести убытки и оказаться под вторичными санкциями Запада, лишив себя доступа к западным торговым и финансовым рынкам и технологиям.
Так, например, недавно по данным Министерства торговли США, китайские компании, такие как: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics попали в черные санкционные списки из-за сотрудничества с Россией.
Дело в том, что компании, использующие в своём производстве американское оборудование или программное обеспечение, во всем мире обязаны соблюдать запрет торговли с Россией.
А так как большинство заводов по производству чипов и микросхем по всему миру, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США, они попадают под вторичные санкции, если нарушат данное правило.
Второй момент — экспорт из Китая в РФ сократили, а транснациональные корпорации, работающие на территории Китая и не имеющие головные организации в недружественных странах, на них приходится половина экспорта из Китая.
Третий немаловажный момент, что в условиях неопределённости сократились продажи электроники и товаров в российских торговых центрах вдвое. Ретейлеры отметили падение спроса на электронику и бытовую технику как в торговых точках, так и в онлайн-магазинах. В первой половине года товарооборот упал на 48%. Население предпочитает сберегать, а не тратить.
Хотя Пекин и остерегается попасть под санкции Запада, но не отказывается полностью от торговли с Россией, более того, на фоне падения экспорта в Россию поставки в Китай, в первую очередь нефти и газа, наоборот, выросли до рекордных значений. Остается надеяться, что в скором времени положение вещей измениться и товарооборот придёт в норму», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и Китаем резко снизился почти на 40% по сравнению с показателями второй половины 2021 года после начала российской специальной военной операции на Украине несмотря на то, что Пекин не стал вводить санкции против Москвы.

Так, например, после вступления в силу санкций США поставки китайских ноутбуков в Россию сократились на 40% по сравнению с февралем 2022 года, экспорт смартфонов сократился на 65%, а сетевого оборудования на 90%.