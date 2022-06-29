29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Командование йеменских повстанцев-хуситов сообщило о том, что не намерено продлевать срок действия перемирия с правительством Йемена и его союзниками. Хуситы обвиняют правительство и «Арабскую коалицию по восстановлению мира в Йемене» в несоблюдении условий перемирия и использовании режима прекращения огня в военных целях. При этом правительственные СМИ Йемена сообщают, что повстанцы вербуют новобранцев в свои ряды и готовятся к наступлению.

Артемий Шарапов, , 14:31 — REGNUM Военный конфликт в Йемене продолжается на протяжении последних восьми лет, однако до сих пор ни ООН, ни кому-либо ещё не удалось хоть сколько-нибудь приблизить окончание конфликта. Попытка установить мир в Йемене была предпринята ООН в мае 2022 года. Командование хуситов — с одной стороны, и правительство Йемена, а также его союзники из Саудовской Аравии и стран Персидского залива — с другой, договорились о временном прекращении огня с рядом оговорок.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Результатом перемирия стало возобновление гражданского авиасообщения между подконтрольными хуситам территориями и внешним миром, а также прекращение морской блокады подконтрольных повстанцам территорий. Однако в командовании группировки хуситов заявили о том, что правительство и его союзники не соблюдают условия соглашения в полной мере и постоянно саботируют их исполнение.

Как заявил официальный представитель хуситов Хуссейн аль-Аззи, силы арабской коалиции не выполняют свои обязательства по мирному урегулированию ситуации в стране.

Он заявил, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива регулярно препятствуют возобновлению постоянного авиационного сообщения между столицей Йемена и внешним миром, тем самым нарушая условия соглашения о прекращении огня.

По мнению аль-Аззи, действия стран, входящих в «Коалицию по восстановлению мира в Йемене», свидетельствуют о их нежелании следовать условиям мирного соглашения.

Более того, по данным хуситов, за время перемирия Саудовская Аравия увеличила число вылетов разведывательных беспилотников на территорию Йемена. Часть из них была сбита силами ПВО в небе над провинциями Саада и Мариб.

По мнению хуситов, эти действия свидетельствуют о намерении коалиции начать полномасштабное наступление на позиции повстанцев по всей линии фронта.

Йемен Ibrahem Qasim

В свою очередь, проправительственные йеменские СМИ обвиняют в попытке подготовки к наступлению самих хуситов. По данным телеканала Belqees TV, повстанцы объявили набор новобранцев в свои ряды в провинциях Мариб и Таиз. Именно в этих регионах шли наиболее ожесточённые бои на момент заключения перемирия. Правительственным силам при поддержке сил арабской коалиции удалось выбить хуситов из провинции Шабва и начать успешное наступление на Мариб и Таиз с целью дальнейшего удара по столице Йемена — Сане.

По информации йеменских СМИ, за время перемирия хуситы хотят стянуть к фронтам дополнительные силы, пользуясь тем, что ВВС Саудовской Аравии не совершают вылеты на территорию Йемена. Предполагается, что повстанцы начнут наступление сразу на нескольких направлениях, в чём их поддержат представители местных племён.

Правительство Йемена также обвиняет повстанцев в том, что они не выполнили обязательства, взятые на себя по условиям соглашения о перемирии. Повстанцы так и не сняли блокаду с города Таиз, который находится в окружении на протяжении последних нескольких лет. Обе стороны конфликта предлагают свои планы взаимного отвода войск, но из-за недоверия к противнику все постоянно срывают их выполнение.

В случае, если перемирие не будет продлено (что крайне вероятно) военные действия могут начаться уже в ночь с 31 июля на 1 августа. Назвать того, кто выиграет больше по итогам перемирия, можно будет только через некоторое время. Однако уже сейчас можно с уверенностью назвать проигравших — и это йеменский народ.

Уже сейчас можно сказать, что ООН не выполнило своей роли посредника между сторонами конфликта в полной мере и не смогло привести их к компромиссу. Так что в ближайшее время следует ожидать постепенного возобновления военных действий в Йемене, если не будут предприняты экстренные меры. А пока мир будет длиться ровно столько, сколько каждая сторона конфликта считает это выгодным для себя.