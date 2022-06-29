Москва, 29 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительной защите критической информационной инфраструктуры в сфере государственной регистрации недвижимости внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается отнести к субъектам критической информационной инфраструктуры лиц, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации недвижимости.

Принятие закона позволит реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы, и создаст правовые условия для противодействия преступлениям, совершаемым в сфере неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру страны, отметили авторы.

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