29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Парламент Ирака принял закон о запрете нормализации отношений с Израилем, за который депутаты проголосовали единогласно. Новый закон предусматривает наказание вплоть до смертной казни для граждан, лоббирующих признание иракским правительством Израиля как государства, а также для бизнесменов, ведущих бизнес с израильскими компаниями и предприятиями — как государственными, так и частными. Новый закон закрывает двери для инициативы по арабо-израильскому примирению и усугубляет ситуацию в регионе.

Артемий Шарапов, , 14:52 — REGNUM В арабском мире наблюдается тенденция на нормализацию отношений с Израилем. Благодаря инициированной США «Авраамической» сделке дипломатические отношения с Израилем установили ОАЭ, Бахрейн и Марокко. В июне 2022 года Марокко и Израиль впервые договорились об упрощении визового режима для трудовых мигрантов, а ОАЭ впервые в истории направят своих курсантов на обучение в израильские военные училища. Значительное потепление в отношениях также произошло между Израилем — с одной стороны, и Египтом и Иорданией — с другой. По информации СМИ, тайные переговоры с израильскими властями ведут делегации Кувейта и Саудовской Аравии.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако ряд арабских стран выступают исключительно против примирения с Израилем. В их числе — Алжир, Сирия, Ливан, Йемен и Ирак. Иракские власти в этом вопросе пошли ещё дальше и приняли «Закон о криминализации нормализации и установления отношений с сионистским образованием». Основываясь на аналогичных статьях из иракского законодательства 1969 года, закон запрещает контакты с израильскими организациями в «культурной, политической, научной, коммерческой, экономической, медиасфере или сфере безопасности».

Закон запрещает не только переговоры иракских официальных лиц с израильскими дипломатами, но также касается таких сфер, как СМИ, бизнес и технологии. Иракским СМИ запрещается публиковать материалы, в которых допускается хотя бы теоретическая возможность установления дипломатических отношений с Израилем. Любые финансовые и торговые операции с участием израильских компаний (как государственных, так и частных) по новому закону трактуются как государственная измена. За преступления такого рода в Ираке предусмотрено крайне жёсткое наказание: от 8 лет тюрьмы до смертной казни.

Иерусалим

Инициатором законопроекта стал лидер партии «Садристское движение» Муктада ас-Садр, который заявил, что будет готов начать в Ираке гражданскую войну, если власти страны пойдут на переговоры с Израилем. Однако, что примечательно, за законопроект проголосовали все без исключения 275 депутатов, присутствовавших на сессии — редкий консенсус для иракского парламента.

Единственной политической силой, которая не поддержала законопроект, стали власти Иракского Курдистана. Автономия стремится к тому, чтобы заключить мир с Израилем. Курды рассматривают «израильскую модель» как возможность создания своего собственного национального государства. Курдские власти и Израиль также сближает отсутствие взаимных претензий и одновременно с этим — напряжённые отношения с арабами и Ираном.

По данным иранских властей, на территории Иракского Курдистана функционирует израильская военная база и объекты израильской разведки МОССАД. Иран регулярно наносит по территории автономии ракетные удары и давит на Багдад, требуя активного воздействия на власти курдской автономии.

Израильские солдаты следят за сирийской границей с Голанских высот

Итогом этого давления отчасти и стал закон о «запрете нормализации», который теперь ставит курдов перед нелёгким выбором. С одной стороны, дальнейшее сотрудничество с Израилем, которое обещает множество преимуществ и бонусов, с другой — прямой конфликт с Багдадом, который в таком случае будет поддержан Ираном.

Маловероятно, что в Эрбиле (столице Иракского Курдистана) свернут все контакты с израильскими военными, но теперь их придётся проводить в режиме ещё большей секретности.

С другой стороны, иракский прецедент стоит рассматривать глобально. Примеру Багдада могут последовать власти ряда арабских государств, издав аналогичные законодательные акты. А это, в свою очередь, неминуемо повлечёт за собой обострение региональной обстановки. В том числе серьёзно усложнит отношения между теми, кто принимает израильских военных на своей территории, и теми, кто на уровне законодательства осуждает любые переговоры с Израилем. Бенефициаром в этой ситуации вновь выступают США, которые удачно сеют раздор в регионе, надавливая на одни страны, требуя от них признания Израиля и тем самым сталкивая их с «непримиримыми» соседями.