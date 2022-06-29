В Тамбовской области за сутки выявлены 11 ковид-пациентов
Тамбов, 29 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области 29 июня выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Zdrav.nso.ru
Лаборант ПЦР-лаборатории
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 469 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 424 пациента, в том числе 4 — за последние сутки.
За весь период скончались 2437 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.