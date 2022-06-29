Москва, 29 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пока на мировых фондовых рынках не наблюдается резкого ухудшения, которое свидетельствовало бы о начале глобального кризиса, но некоторые подвижки уже начались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о начале глобальной рецессии с IV квартала 2022 года.

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«Понятие рецессии довольно сложное. Исходя из классического учения, рецессия — это когда в течение шести месяцев или двух кварталов идет снижение объемов ВВП. Причем в отрицательной зоне. Я не думаю, что шесть месяцев объем мирового ВВП будет падать. Пока нет. Хотя теоретически можно допустить, что экономика попадет в рецессию, — сказал Остапкович. — Однако нужно помнить, что от рецессии никто не умирал. Дело в том, что мировая экономика (в конце или в середине 2023 года) может попасть в кризис. Вот это будет проблема. Столько пузырей надуто по всему миру финансовых. Сколько проблем – и углеводородных, и продовольственных. Правда, один из признаков кризиса – это резкое ухудшение на фондовых рынках. Пока такого не наблюдается. Но некоторые подвижки уже начались».

Как подчеркнул Остапкович, такой поворот событий невыгоден российской экономике.

«Во время мирового кризиса всегда падают цены на углеводороды. Финансово-экономический кризис 2008–2009 годов именно мы встретили с мировым размахом. У нас было минус 7,8%! Спрос на нефть на 60-65% зависит от транспорта. А во время кризиса все это останавливается», — призвал не забывать он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, откажется ли ЕС от антироссийских санкций из-за тех экономических проблем, которые создают для него эти ограничения.